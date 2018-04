Meer doden op Vlaamse snelwegen

Door: BV

De eerste vijf maanden van het jaar is het aantal doden op de Belgische wegen met 1,3% afgenomen. Wallonië is de beste leerling en in z'n eentje verantwoordelijk voor de daling. In Brussel en Vlaanderen is er nauwelijks evolutie.

De Belgische snelwegen zijn gevaarlijker geworden. Daar lieten dit jaar al 116 mensen het leven - een stijging van 4,5%, terwijl het totale aantal doden toch daalt met 1,9%.

Die stijging is helemaal voor rekening van Vlaanderen. In het Franstalige landsdeel zakte het aantal overlijdens ter plaatse met 7,1% tot 52 personen.

Het BIVV, dat de cijfers kenbaar maakt, weet ook dat 29% van alle ongevallen gebeurt tijdens het weekend (dat 28,57% van de tijd beslaat, nvdr). 44% van de dodelijke slachtoffers valt op vrijdag, zaterdag of zondag (42,85% van de week, nvdr).