Ferrari overweegt vierdeurs

Door: BV

Niet eens zo lang geleden werd je bij Ferrari door de voordeur buitengegooid als de mogelijkheid van een vierdeurs nog maar overwoog. Maar omdat suggesties in die richting de jongste tijd alleen stilzwijgende blikken opwekken, lijkt er in Maranello een mentaliteitswijziging bezig te zijn. De Italianen erkennen nu dat enkele klanten wel warm lopen voor de idee.



Er wordt duchtig gespeculeerd over een vierdeursmodel op basis van de opvolger van de 612 Scaglietti. Die beschikt weliswaar slechts over twee deuren - het is al een echte vierzitter. Volgens sommige bronnen geeft Ferrari de vierdeurs nog dit jaar groen licht en zou het model amper 2 jaar later al in de catalogus moeten verschijnen.