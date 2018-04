Mercedes ontwikkelt "magische" ophanging

Door: BV

We durven stellen dat Mercedes' Active Body Control - de actieve ophanging die op de topmodellen van het merk verkrijgbaar is - behoorlijk goed werk levert. Maar omdat je altijd verder moet kijken, zijn de ingenieurs inmiddels aan het werk aan de volgende generatie. En ze zijn zo onder de indruk van de eerste resultaten dat de techniek intern Magic Body Control genoemd wordt.

De ontwikkeling gebeurt in samenwerking met ZF, dat vooral bekend is van z'n automatische transmissies. Details zijn er nog niet, behalve dan dat het systeem werkt met een combinatie van elektro-hydraulica en magnetisme. Het systeem omvat niet alleen gestuurde veer en dempers, maar ook actieve bevestigingspunten. De demping gebeurt op twee verschillende frequenties en Mercedes geeft aan dat liefst 80% van de overbodige koetswerkbewegingen elimineert. Magic Body Control komt in 2013 op de nieuwe Mercedes S-Klasse en CL (die dan S Coupé heet).