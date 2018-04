Chevrolet frist Captiva op

Door: BV

Chevrolet grijpt het Salon van Parijs aan voor de introductie van een opgefriste Captiva. De grote SUV van de constructeur, met onveranderd plaats voor 5 of 7 inzittenden, werd in 2006 gelanceerd en is halverwege z'n productcyclus.

De uiterlijke aanpassingen situeren zich hoofdzakelijk vooraan. Het vernieuwde front wordt gedomineerd door een aangepaste grille en prismavormige koplampen. De bumperschilden en velgen zijn eveneens vernieuwd. Op de flank blijven de aanpassingen beperkt tot een hoekiger ventilatie-opening en in de spiegels geïntegreerde richtingaanwijzers.

Het interieur is grondig onder handen genomen. De bekleding van de zetels, de vorm van het dashboard en het instrumentarium met ijsblauwe verlichting zijn compleet nieuw. Het moet volgens Chevrolet zorgen voor een hoogwaardiger uitstraling.

Nog belangrijker zijn evenwel de technische wijzigingen. Aanpassingen zijn er voor alle motoren. Er is een nieuwe 3.0l V6 benzinemotor met 258pk die boven een herwerkte, 171pk krachtige, 2,4l viercilinder komt. Dieselen kan niet langer met een tweeliter, maar met een viercilinder die 2 deciliter extra slagvolume heeft. Die common-rail-eenheid is leverbaar in twee versies; met 163 of 184pk. Voortaan zijn alle motoren standaard voorzien van een zesbak. Veelal handgeschakeld, maar ook een automaat hoort tot de mogelijkheden. Chevrolet meldt voorts dat het onderstel van de SUV nu opnieuw is afgesteld om wat levendiger en sportiever over te komen.