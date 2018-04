Jeep pickup in 2012

Door: BV

Wie bij de Chrysler-groep naar een pickup zoekt, komt automatische bij Dodge terecht. Maar daar komt binnenkort verandering in. Jeep krijgt weer een pickup. Dat is voor het eerst sinds het in 1992 de Comanche uit de catalogus schrapte.

Eind 2011 moet de productie van het model starten. Dat zal gebaseerd zijn op de vierdeursversie van de Jeep Wrangler en sterk lijken op de Jeep Gladiator Concept dat al uit 2005 dateert. Net als bij dat showmodel is er sprake van een tweedeurs cabine met wat extra bergruimte achter de voorzetels.