Audi Quattro Concept

Door: BV

Audi's vierwielaandrijving Quattro viert dit jaar z'n dertigste verjaardag. En dat zullen we geweten hebben. Deze Quattro Concept moet die heuglijke verjaardag extra in de verf zetten. En de insipiratie is afkomstig van de uit 1980 stammende oer-Quattro. Het recept is goed bekeken; Het onderstel is eigenlijk afkomstig van de RS5, maar de wielbasis is ingekort.

Dertig jaar geleden werd de eerste Quattro aangedreven voor een vijfcilinder die gekoppeld werd aan een handbediende vijfbak. En kijk; Audi gooit de V8 en automaat met dubbele koppeling uit de RS5 en lepelt een vijfpitter tussen de voorwielen, gepaard aan een zesbak die je zelf moet schakelen. En voor levendig weggedrag wordt het vermogen in een 60/40 verhouding in het voordeel van de achterwielen over beide assen gespreid.

De vijfcilinder braakt zo maar eventjes 408pk en 480Nm uit. Daarmee beschikt de Quattro over dezelfde gewicht/vermogensverhouding als de Audi R8 met 5.2 FSI tiencilindercentrale.