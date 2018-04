Venturi America Concept

Door: BV

Het Franse Venturi heeft met de Fétish al een geheel elektrische sportauto in de catalogus staan. Met een prijs die exclusiviteit garandeert overigens. Maar omdat één van de voordelen van een elektrische aandrijflijn z'n flexibiliteit is, kan je er snel een ander koetswerk rond bouwen. Deze America is daarom eigenlijk het best vergelijkbaar met een strandbuggy.

Plaats is er eveneens voor twee personen en de rest van de specificaties voelen ook vertrouwd aan. De elektromotor levert 300pk en 280NM, drijft de achterwielen aan en brengt je 300km ver. Als je tenminste niet meer dan 90km/u rijdt en de topsnelheid van 180km/u niet uitprobeert. Duinen nemen aan die snelheid is natuurlijk al een hele belevenis. De accu's laden neemt tot 8u in beslag, maar met een snellader kan het in 3u.