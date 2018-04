Dodge Charger vernieuwd

Door: BV

Toen Chrysler en GM op het punt stonden om door het mes van de economische recessie onthoofd te worden, beloofden ze dat ze in de toekomst meer oog zouden hebben voor het milieu, vooruitstrevender producten zouden maken en zouden helpen om de Amerikaan in kleinere, zuiniger auto's te steken. De guilllotine is inmiddels weer opgeborgen en kijk, het is weer "business as usual". Dodge komt met een vroege modeljaar 2011-editie van z'n Charger. En die is -voorspelbaar- nog dikker dan voorheen.

Vooraan komt een veel assertievere grille en aan de achterkant is het belangrijkste nieuws de introductie van verlichting die in retro-stijl is uitgevoerd en over de ganse breedte loopt. Liefst 128 LEDs heeft Dodge ervoor nodig. Onder de kap komen een 3,6l zescilinder of een 5,7l V8.