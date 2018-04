Nieuwe Mercedes SLK toont dak

Door: BV

Mercedes' nieuwe generatie van de SLK is zo goed als klaar. Het aftellen naar de première is begonnen en om dat duidelijk te maken stuurde Mercedes de eerste teaser de wereld in. Daarop is het dak te zien. Dat het om een metalen klapdak gaat, is op zich weinig speciaals. De SLK is een succes en deze nieuwe generatie is bijgevolg helemaal volgens hetzelfde recept samengesteld. Wat wél uniek is, is het ingewerkte glazen dakpaneel. Dat beschikt immers over Mercedes' "Magic Sky Control". Een functie waarmee de doorzichtigheid van het dak te regelen is. Door stroom door de glasplaat te sturen, schikken kristallen in het glasoppervlak zich en kan je als bestuurder de doorzichtigheid ervan controleren. Het gadget zal wellicht zo'n € 2.000 kosten.