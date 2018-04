Megane populairste auto van het land

Door: BV

Vakorganisatie Febiac is in z'n cijfermateriaal gedoken en heeft even uitgeteld welke auto's bij de Belgen het meest in de smaak vallen. Over de eerste 9 maanden van dit jaar is dat... de Renault Megane. Daarvan werden dit jaar al bijna 20.000 stuks aan de man gebracht. De VW Golf volgt, maar laat een gat vallen van 5.000 stuks. De Ford Fiesta nestelt zich met 12.000 exemplaren op het laagste ereschavot.

Bij de breaks staat de tweeling Citroën Berlingo en Peugeot Partner op 1 en 2. De Volvo V50 neemt de derde plaats voor z'n rekening. Kijken we naar de berlines, dan merken we dat -bij gebrek aan andere koetswerkvormen- het daar is dat de Fiesta z'n pluimen verdient. Hij staat bovenaan het segment en wordt er op de hielen gezeten door zowel de VW Golf als de Polo. De Megane dankt z'n koppositie in het totaalklassement dan weer duidelijk aan de Scenic, die de aantallen bij de monovolumes aanvoert. Daaronder staat de Citroën C4 (Picasso) en Peugeot 5008.

Gaan we naar wat engere niches, dan vinden we de Megane ook op kop bij de Coupé's, waar hij de Audi A5 en Mercedes E voorafgaat. Bij de Cabrio's bestaat de top uit de 207 en 308, beiden van Peugeot, en de BMW 1-Reeks. Tot slotten hebben we ook nog de top drie uit het segment van de 4x4's voor u, al kan je dat inmiddels ook gewoon crossovers noemen. De Nissan Qashqai voert het aan, de Peugeot 3008 leidt de achtervolging en de BMW X1 klampt aan.