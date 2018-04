Kia Sportage met 1.7 diesel

Door: BV

Kia voegt een kleinere dieselcentrale toe aan het gamma van de nieuwe Sportage. Die was al verkrijgbaar met een 136pk sterke tweeliter en het gamma wordt nu onderaan aangevuld met een zeventienhonderd. Die common-rail viercilinder levert 115pk bij 4.000t/min en 255Nm bij 1.800t/min. De Koreanen combineren de motor uitsluitend met voorwielaandrijving en een handbediende zesbak. Die beperkt het verbruik tot 5,9l/100km en de uitstoot tot 139gr/km en presteert het toch om de stadsvriendelijke SUV naar een top van 173km/u te sleuren en een sprinttijd van 12,3 seconden neer te zetten.

Tegelijk krijgt de 163pk sterke tweeliter benzinemotor het gezelschap van een 1,6l met 135pk en 165Nm. Met dezelfde voorkeuren in de aandrijflijn gaat die naar 100 in 11,1 seconden en is die tot een top van 178km/u in staat. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 6,8l/100km, of 158gr/CO2/km. Beide motoren kunnen optioneel aan een start/stop-systeem gekoppeld worden. Dat kost € 300. Dan zakt de uitstoot tot respectievelijk 135 en 149gr/km.

De 1.7 diesel is er vanaf € 22.630. De prijs van benzine heeft de constructeur niet meegedeeld.