Mercedes CLS als 63 AMG

Door: BV

In Los Angeles trekt Mercedes het doek van de potigste nieuwe CLS; de 63AMG. Ondanks de cijfertjes die het AMG-logo op de flanken vergezellen, wordt die niet aangedreven door een 6,3l V8, maar door de nieuwe 5,5l met onder meer piëzo-elektrische injectoren en twee turbo's. Goed voor 525pk en 700Nm in standaardversie en 557pk en 800Nm wanneer je nog eens wat extra euro's ophoest voor het AMG Performance Package. In beide gevallen heb je ook een start/stop-systeem dat helpt om het verbruik te temperen tot net geen 10l/100km. Dat is uiteraard in de veronderstelling dat je niet probeert om volgende cijfertjes te evenaren; vanuit stilstand naar 100km/u spurten kan in 4,4 tellen en de top bedraagt 250km/u. Met het AMG Performance Package wordt dat 4,3 tellen en omdat de begrenzer wandelen wordt gestuurd kan je dan doorgaan tot de wijzer 300km/u aanwijst. De bestuurder krijgt drie rijmodi met telkens een aangepaste sturing van de motor, gas-, rem- en stuurrespons en een specifieke adaptieve demperinstelling.

AMG presenteert de CLS 63 AMG in een matte grijstint die je kan bestellen in een speciaal lanceringspakket. Ook als je die niet wil, krijg je een aangepaste grille, agressievere luchthapper, specifieke velgen, een achterbumper die plaats maakt voor vier uitlaatspruitstukken en op de gepaste plaatsen wat extra koetswerkbolling om het onderscheid met niet pk-zwangere CLS te maken. Aan de binnenzijde brengen een specifiek stuurwiel, zitmeubilair, tellerplaat en sierlijsten dezelfde boodschap over.