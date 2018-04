RAV-4 EV is eerste Tesla-Toyota-baby

Door: BV

Zoals aangekondigd toont Toyota op het Salon van Los Angeles een RAV-4 waar Tesla zich mee gemoeid heeft. De conventionele verbrandingsmotor is wandelen gestuurd en vervangen door een elektromotor en een lithium-metaaloxide-accu met een bruikbare capaciteit van 35kW. In vergelijking met de topversie (met V6) kwam de RAV-4 nog 100kg bij, maar behield hij dezelfde prestaties. Die heeft Toyota overigens niet gespecifieerd, en over de autonomie wordt al net zo geheimzinnig gedaan.

Serieproductie is dan ook nog niet voor morgen. In 2011 worden 35 RAV-4 EV ingezet als test. Wanneer als loopt als verwacht, komt serieproductie er in 2012.