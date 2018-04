I Bob You laat je 180.000 keer blazen

Door: BV

Uit de cijfertjes blijkt dat het niet goed gesteld met de drink en rijgewoonten van de Belg. Afgelopen jaar vielen er 230 doden in ongelukken waar alcohol een rol in speelde. En tijdens weekendnachten is het aantal dronken bestuurders verdubbeld. 13,1 procent van de gecontroleerde bestuurders heeft te veel op. In de week is dat nog steeds 6,7%. Wie ouder is dan 40 en jonger dan 54 is het meest geneigd om met een glaasje op te rijden. Maar jongeren onder 25 lopen door hun onstuimigheid het grootste risico om in een ongeluk betrokken te raken.

Met de slogan I Bob You wil het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) het tij keren. De campagne gaat gepaard met de opdracht om komende eindejaarsperiode ruim 180.000 ademtesten af te nemen. Dat betekent een evenaring van het record van 2009. De politie maakt zich op om niet alleen tijdens weekends te controleren, maar wil ook mensen onderscheppen die, pakweg, van een bedrijfsfeestje komen.