Hyundai en Kia onttronen Toyota

Door: BV

In 2009 was Toyota nog goed op weg om General Motors van de troon te stoten als grootste autoproducent ter wereld. En terwijl in de hoogste regionen nog altijd hevig wordt gevochten, en ook VW zich wil gaan moeien, is er alvast één markt waarin Toyota het niet voor mekaar krijgt: Europa.

Afgelopen jaar daalden de verkoopsaantallen van Toyota en Lexus op het Oude Continent met liefst 17% tot 511.754 stuks. Hyundai en Kia die haast even hard jagen op de rationele autokoper wisten tijdens de eerste 10 maanden van 2010 beter te doen. De verkoop van beide Koreaanse merken steeg met 4% en omdat zij over dezelfde periode 521.369 klanten wisten te ronselen, mag Toyota zich niet langer de grootste Aziatische constructeur op de markt noemen.