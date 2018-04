Maserati SUV realiteit in 2013

Door: BV

Maserati denkt al aan een SUV sinds het effectief nuttig en hip zou zijn geweest om ermee op de markt te komen. Deze Kubang is een studiemodel dat dateert uit 2003. Tien jaar te laat, zal het er toch van komen. In 2013 introduceert Maserati eindelijk een SUV. Uiteraard niet met het uiterlijk van een 10 jaar oud proefballonnetje.

Dat de Fiat-Groep die Maserati onder z'n hoede heeft, nu pas de beslissing neemt, heeft alles te maken met het huwelijk met Chrysler. Daardoor krijgen de Italianen de beschikking over een dealernet dat groot genoeg is om de SUV-gekke Amerikaanse markt adequaat te bevoorraden en krijgen ze een geschikt platform in de schoot geworpen. Het ligt immers voor de hand dat het platform van de nieuwe Grand Cherokee als donor wordt gebruikt. Daarin is plaats voor de meer virtuoze Italiaanse motoren, als Maserati niet gewoon voor een Amerikaanse V8 kiest. De productie zal logischerwijze ook in de VS gebeuren.