Opel Corsa met vernieuwd uiterlijk

Door: BV

In 2010 nam Opel de Corsa al eens onder handen. Toen werden het chassis, de stuurinrichting en het motorenpalet verfijnd. Nu concentreert Opel zich vooral op het uiterlijk, met als zwaartepunt een hertekende voorzijde die hem een sportievere, meer expressieve look geeft.

Opel wijzigde de verhouding tussen de bovenste- en onderste grille (voortaan met een honingraatmotief), en hertekende de lichtunits. Die laatste hebben nu arendsogen, die aansluiten bij een hertekende bumper. Achteraan omvatten de wijzigingen eveneens bumperschilden en lichtunits, terwijl je kan kiezen uit nieuwe velgen en frisse kleurtjes.

Alle uitrustingsniveaus zijn opgewaardeerd met nieuwe interieurstoffen en/of -inleg. Ook kreeg het dashboard een nieuwe textuurafwerking, kwamen er expressieve kleuren en werd er extra aandacht besteed aan details en afwerkingskwaliteit. Behalve het klassieke ‘Charcoal' zwarte interieur onderscheidt het Enjoy-niveau zich door een jonge, frisse look in ‘Steel Blue' of ‘Tabasco Orange' en een TopTec-behandeling die de stof beschermt. De levendige, kleurrijke interieurs contrasteren met onder meer parelwitte accenten op de console. De kleuren en patronen van het instrumentenbord werden gecreëerd door middel van een tweekleurige afwerking en geven het geheel een meer harmonieuze uitstraling dan voorheen.

Nieuwe eigentijdse kleuren en sierelementen voor interieur en koetswerk zijn eveneens verkrijgbaar. Het nieuwe, optionele ‘Linea'-pack met twee brede strepen die zich over de hele lengte van het koetswerk uitstrekken en bijpassende gekleurde 17"-velgen en buitenspiegelbehuizingen, zorgt voor een sportiever uiterlijk.

Het motorgamma van de nieuwe Opel Corsa biedt vermogens van 65 tot 192 pk - daaraan wijzigt niets. De Corsa Ecoflex met 95pk sterke 1.3 CDTI-dieselmotor krijgt voortaan wel standaard start/stop-technologie aan boord. Dankzij dat systeem daalt het verbruik op over de gemengde cyclus van 3,7 naar 3,5l/100km en de CO2 uitstoot (van de driedeurs) gaat erdoor van 98 naar 94gr/km.

De opgefriste Corsa staat in de prijslijst vanaf € 11.315 (1.0 benzine).