Land Rover Defender goes Classic

Door: BV

Eigenlijk is de Land Rover Defender sowieso een klassieker. Z'n roots gaan in rechte lijn terug tot 1948, het jaar waarin hij werd geboren. Het model is dan ook meer dan alleen maar een -uitzonderlijk- capabele terreinwagen, het is een designicoon. Een klassieker. In de loop der jaren onderging hij verschillende evoluties en voor wie de moderne techniek (een handbediende zesbak en een robuuste 2,4l viercilinder met 122pk en 360Nm) nu wil combineren met een meer tijdloze uitstraling, heeft Land Rover een speciale editie ontwikkeld; de Defender Classic.

De editie is slechts verkrijgbaar in drie standaardkleuren (wit, blauw of groen), en combineert meegelakte koplamphuizen met een klassieke grille en volle witte wielen voor een uitgesproken nostalgische look. De editie is gebaseerd op de instapversie ‘S' en kan van niet meer dan 4 opties voorzien worden; stoffen zetels, een radio/cd-speler, een armsteun en een achterruitenwisser.

De Defender Classic is verkrijgbaar als 90 hardtop (2 zitplaatsen, € 28.500), 90 stationwagon (4 zitplaatsen, € 30.000), en met lange wielbasis (stationwagon € 33.200).