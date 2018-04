Fiat Doblo wordt volgende Opel Combo

Door: BV

Eind volgend jaar valt het doek voor de Opel Combo. Er komt een vervanger, maar in tegenstelling tot de huidige versie, zal die niet door Opel ontwikkeld zijn. Het bedrijf heeft een overeenkomst getekend met Fiat voor het aanleveren van een voertuig dat sterk gebaseerd is op de Fiat Doblo. Zonder in detail te gaan, onthult Opel alvast dat verschillende versies op het programma staan. Of daar ook een personenwagenvariant bij is, laten de Duitsers niet weten.

Het nieuwe model zal verkocht worden vanaf januari 2012. Fiat levert volgend jaar al de eerste 6.000 stuks, afkomstig van de Tofas-fabriek in Turkije. Het totale contract is goed voor minstens 250.000 stuks.