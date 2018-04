Nieuwe 1.6 diesel voor Mondeo, S-MAX, Galaxy

Door: BV

Bij Ford ligt een compleet nieuwe 1.6l turbomotor met een specifiek vermogen van exact 100pk / liter op inbouw te wachten. Die benzinekrachtbron is helemaal uit aluminium, drukgevoed, beschikt over directe injectie en heeft variabele kleptiming aan de in- en uitlaatzijde. De koppelcurve bereikt een piek van 240Nm. In de Mondeo, S-MAX en Galaxy zorgt de motor telkens voor sprinttijden van minder dan 10 tellen en een verbruik van respectievelijk 6,4, 6,8 en 7,2l. Bescheiden waarden die ten dele aan het gemonteerde start/stopsysteem te danken zijn.

De nieuwe 1.6 dieselmotor zal in ons land meer klanten aanspreken. Die eenheid piekt op 115pk en wat de centrale inboet aan prestaties - de details heeft Ford nog niet - compenseert hij in verbruik. In de Mondeo realiseert de centrale een verbruiksgemiddelde van 4,7l/100km, in de S-MAX en Galaxy wordt dat 5,2l/100km. Een start/stop-systeem is standaard, maar door een nieuwe Mondeo Econetic ook nog eens te voorzien van aangepaste versnellingsbakverhoudingen en aerodynamische verfijningen zal de CO2-uitstoot van die variant dalen van 125gr/km tot minder dan 115gr/km.