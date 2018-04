Kia Pro_ceed onder het mes

Door: BV

Omdat Kia de break en de vijfdeurs al onder handen had genomen, mag het nauwelijks nog verrassen dat ook de wat dynamischer driedeurs onder het mes belandt.

Kia heeft goed opgelet toen werd uitgelegd wat een degelijke facelift omvat. Bumperschilden, lichtunits en grille werden aangepast. De pinklichten verhuizen naar de spiegels voor een betere zichtbaarheid. Aan de binnenzijde wijzig je bij een opfrisbeurt op z'n minst de stoffen en de materiaalkeuze, weet ook Kia.

Het voornaamste technische nieuws is de introductie van een nieuwe evolutie van de 1.6 CRDi dieselmotor. Die is voortaan 128pk en 255Nm sterk. Verkrijgbaar met een automaat en een handbak met zes verhoudingen. Die laatste helpt de Pro_Cee'd naar 100 in 10,6 seconde, gaat door tot 197km/u en verbruikt slechts 4,5l/100km (117gr).