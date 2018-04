Ford toont stukje Focus Electric

Door: BV

De komende drie jaar wil Ford wereldwijd vijf elektrische auto's op de markt brengen. We hebben al een elektrische Transit Connect gezien en nu toont Ford voor het eerst een stukje van de aanstormende elektrische Focus. Daarop is de in de voorvleugel ingebouwde stekkeropening te zien. De verlichting errond bestaat uit vier segmenten die samen een cirkel vormen. Als de auto wordt opgeladen kan je aan de hoeveelheid segmenten zien hoe ver de laadcyclus gevorderd is.

Ford mikt voor de Focus Electric op een autonomie van 160km. Eind 2011 kunnen de Amerikanen hem kopen, in 2012 is Europa aan de beurt. Met een jaar vertraging volgt dan nog een plug-in hybride waar Ford het donormodel nog niet van prijsgeeft en een extra elektrisch model.