De nieuwe Kia Picanto

Door: BV

Kia had eerder al twee schetsen van z'n nieuwe Picanto wereldkundig gemaakt. En nu stopt het merk met plagen voor de tweede generatie van z'n kleine stadsrakker en onthult het de eerste foto's van het model dat over drie maand op het Autosalon van Genève in première gaat.

Zonder in detail te gaan, geeft Kia prijs dat de Picanto groter wordt en op een langere wielbasis rust. Dat is doorgaans goed voor het plaatsaanbod aan de binnenkant. Terwijl de huidige Picanto alleen leverbaar is met vijf deuren, komt er van de nieuwe telg ook een driedeursversie.

Onder de kap belooft Kia alvast een 1-liter en 1,2l benzine. Nog voor de zomer staat het model bij de dealer.