Ferrari FF: 4x4 en plaats voor 4

Door: BV

Ferrari heeft op z'n website de eerste foto's onthuld van de FF. Een auto die het merk met het Steigerende Paard omschrijft als de krachtigste en meest veelzijdige vierzitter van het merk ooit. En het is eveneens de allereerste vierwielaangedreven Ferrari uit de geschiedenis.

"FF" is een afkorting voor Ferrari Four. Uiteraard een verwijzing naar de aanwezigheid van zowel vier zitplaatsen als vierwielaandrijving. De compleet nieuwe GT valt ook op door z'n koetswerkdesign. Dat is alweer van de hand van grootmeester Pininfarina. Die tekende een functionele driedeurs, met een hoog openslaande kofferklep voor extra gebruiksgemak en een profiel dat doet denken aan een tweedeurs break. De creatie is in het totaal 4,90m lang, 1,95m breed en 1,37m hoog. De kofferinhoud bedraagt 450l, en is uitbreidbaar tot 800l als de twee achterste zitplaatsen geofferd worden.

Onder de kap zit een nieuwe V12. Die heeft twee cilinderbalken die een onderlinge hoek van 65 graden vormen. Het slagvolume is 6.262cc en daaruit puurt het merk 660pk (bij 8.000t/min) en 683Nm (bij 6.000t/min). Samen met de transaxle F1-versnellingsbak met dubbele koppeling zorgt dat voor een acceleratietijd tot 100km/u van 3,7 sec en een topsnelheid van 335km/u. De Ferrari FF weegt in het totaal 1.790kg, wat een vermogen/gewichts-verhouding van 2,7kg per pk oplevert. 47% van het gewicht rust op de vooras, de rest op de achtertrein. Het verbruikgsemiddelde bedraagt net geen 16l/100km. De nieuwe Ferrari is daarnaast uitgerust met het nieuwste magnetorologische dempingsysteem (SCM3) en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van koolstofceramische remmen van Brembo.

De FF is voorzien van het allereerste vierwielaandrijfsysteem van de onderneming. Dat heet 4RM en weegt 50 procent minder dan een conventioneel vierwielaandrijfsysteem, waardoor een ideale gewichtsverdeling behouden blijft. De vierwielaandrijftechnologie is compleet geïntegreerd met de elektronische dynamicacontrolesystemen van de wat een continue en intelligente, voorspellende koppelverdeling naar alle vier de wielen oplevert.

Voor de FF is een uitgebreide selectie personalisatieopties en -accessoires ontwikkeld. Daartoe behoren onder andere zes modelspecifieke exterieurkleuren en interieurbekledingmogelijkheden met speciaal geselecteerde en behandelde leersoorten.

De FF zal zijn officiële debuut beleven op het aanstaande Autosalon van Genève.