Infiniti Etherea Concept is compacte hybride

Door: BV

De Lexus CT200h mag de borst alvast nat maken. Het ziet er immers niet naar uit dat het model lang de enige compacte premium-hybride zal zijn. De Duitsers zitten nog op één en ander te broeden op basis van bestaande productlijnen en nu komt er ook al concurrentie uit Japanse hoek. Op het Autosalon van Genève zal deze Infiniti Etherea Concept staan blinken. Een voorbeeld van hoe Nissans luxemerk een compacte hybride ziet.

De Etherea gebruikt enkele kenmerken van het Essence studiemodel (uit 2009), maar valt vooral op door z'n - aangekondigde - originele koetswerkstijl. Die is van alles wat; hatchback, break, crossover... het zit er allemaal in. En over hooguit 3 jaar staat de 4,4m lange Infiniti bij de dealer.

Over de aandrijflijn geen details. Geen letter, maar dat het een hybride is, staat als een paal boven water. Dat is op een label op de flank af te lezen. Wellicht geven de Japanners begin maart wat meer details vrij.