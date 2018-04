Door: BV

Uit de eerste teaser is het niet op te maken, maar dit is de meest extreme Wiesmann die ooit is gemaakt. Dat zegt de Duitse nicheconstructeur zelf. Het model, de Wiesmann Speedster, debuteert op het Salon van Genève. Rijplezier en een laag gewicht staan voorop. Details zijn er nog niet, maar Wiesmann wil wel kwijt dat de tweezitter een dak en voorruit moet ontberen. Meer nieuws volgt later...