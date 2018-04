102EX: eerste elektrische Rolls-Royce

Door: BV

De Phantom treedt aan als Experimental (EX) Electric Vehicle om de haalbaarheid van een elektrisch aangedreven Rolls-Royce te onderzoeken. Belangrijkste vraagstuk hierin is of een dergelijk model van Rolls-Royce wel voldoet aan de prestigeniveau van het Britse merk.

De 6.75 liter V12 in de Rolls-Royce Phantom is bij de 102EX vervangen door een lithium-ion batterijenpakket dat twee krachtige elektromotoren voedt. Iedere motor produceert 145kW en geeft de 102EX een totaal vermogen van 290kW wat gelijk staat aan 395pk. Het maximumkoppel ligt op 800Nm. De krachtlevering is overigens niet toevallig, maar zorgvuldig uitgerekend om vergelijkbare prestaties te leveren als de Phantom met twaalfcilinder, alhoewel de 102EX hierop wel wat achterblijft op het reguliere model. Accelereren naar 100 km/h neemt haast acht seconden in beslag en de topsnelheid is beperkt tot 160 km/h.

Voornaamste doel van de 102EX is om te onderzoeken of alternatieve aandrijflijnen wel geschikt zijn voor een Rolls-Royce. Klanten in het segment waarin het Britse prestigemerk opereert eisen nu eenmaal torenhoge eisen aan hun vervoersmiddel. Alvorens Rolls-Royce dan ook maar denkt aan serieproductie wil men eerst antwoord hebben op kritische vraagstukken. Dit zijn vragen als ‘Wordt de beperkte actieradius van de 102EX (200 km) door onze klanten acceptabel bevonden? Of, en de meest belangrijkste: Is een elektrisch aangedreven Rolls-Royce over de hele lijn gezien (kwaliteit, betrouwbaarheid en beleving) wel in overeenstemming met wat kopers van Rolls-Royce verwachten en gewend zijn?

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen gaat de Phantom 102EX het komende jaar de hele wereld over om te worden uitgeleend aan huidige klanten van Rolls-Royce, hooggeplaatste personen en de pers. Zij mogen als eerste hun gal spuwen op de elektrische aangedreven Phantom. Daarna gaat Rolls-Royce zich verder beraden betreffende de haalbaarheid van een dergelijk model.