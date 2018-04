Bristol in slechte papieren

Door: BV

Hoewel Bristol al sinds 1946 auto's bouwt is de piepkleine Britse autoconstructeur voor velen een nobele onbekende. Het in Londen gevestigde bedrijf verkoopt z'n producten dan ook uit één enkel showroom in de Britse hoofdstad. Al decennia lang staan verschillende evoluties van de exclusieve Blenheim in de catalogus en het laatste wapenfeit dateert van 2003. Toen introduceerden de Britten de Bristol Fighter: een tot 1012pk (!!) sterke supersportwagen.

De Britse handelsrechtbank plaatste het bedrijf omwille van aanhoudende financiële moeilijkheden onder het beheer van twee curatoren. Die zoeken nu naar een overnemer of investeerder. De dienstverlening voor bestaande klanten loopt intussen gewoon door.