Audi wint Le Mans

Door: BV

Audi heeft voor de tiende keer de legendarische 24-uurs uithoudingsrace op Le Mans op z'n naam geschreven. Dat gebeurde na een regelrechte thriller waarin slechts één van de drie Auid's uit de koningsklasse van het evenement overeind bleef.

Het eerste wedstrijduur werd al opgeschrikt door een spectaculair ongeluk. Bij een inhaalpoging kwam Audi #1 in aanraking met een tragere LMP-2-Ferrari en ging de bolide zeer hard in de bandenstapel. Als bij wonder vielen daarbij geen gewonden. Die avond om 11u was het weer prijs. Toen kwam Audi #2 in aanraking met -alweer- een Ferrari, met een gelijkaardig gevolg (video van beide crashes vind je hier).

Audi #3 kreeg daarop de hete adem van drie Peugeots in de prototypeklasse in de nek. Beide constructeurs gebruiken diesel als krachtbron. Aan het eind van de race haalde Peugeot #9 een hoger rondegemiddelde dan de Audi aan de leiding. Audi haalde de leider daarop binnen voor een bandenwissel. De Duitser kwam weer de piste op met 7 tellen voorsprong op de achtervolgende Peugeot, maar wist de voorsprong dankzij het verse rubber verder uit te bouwen tot 13 tellen.