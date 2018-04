Nieuwe motoren voor BMW 5 en Z4

Door: BV

Voor zowel de 5-serie als de Z4 voert BMW een aanzienlijk aantal motorische wijzigingen door. In de 5-serie worden twee nieuwe viercilinders gepresenteerd, debuteert er een nieuwe zespitter en introduceert BMW een EfficientDynamics Editon. De Z4 krijgt eveneens twee nieuwe benzinemotoren.

De wijzigingen staan voornamelijk in het teken van betere prestaties in combinatie met een lager verbruik. De nagelnieuwe 2.0 liter viercilinder TwinPower benzinemotor zal zowel in de 5-serie als de Z4 worden gehangen. Hij vervangt eigenlijk de 523i, maar krijgt 520i op de kofferklep gekleefd. Niet dat dat veel uitmaakt want de verhouding tussen cijfers achterop en de werkelijke motorinhoud is al een tijdje zoek (en niet alleen bij BMW). In de Z4 wordt de sDrive20i geïntroduceerd die volgens dezelfde logica op zijn beurt de Z4 sDrive23i vervangt. Het blok levert in beide gevallen 184pk en 270Nm. Eveneens nieuw is de komst van diezelfde viercilinder - maar ditmaal met 245pk - in de 528i en Z4 sDrive28i. Er is nog steeds ruimte voor een zescilinder lijnmotor, met 272pk en 530i op de kofferklep.

Op dieselgebied wordt de zescilinder in de 525d vervangen door een viercilinder met 218pk. De 530d heeft voortaan recht op een TwinPower turbodieselmotor met 280pk en de absolute topdiesel is de 535d. Die is voortaan 313pk sterk.

Er staan al ultrazuinige EfficientDynamics Edtions van de 3-Reeks en X1 in de catalogus en daar komt nu ook een 5-Reeks bij. Die heet 520d EfficientDynamics Edition, wordt aangedreven door een 184pk sterke viercilinder dieselcentrale en neemt genoegen met slechts 4,5l brandstof per 100km. De CO2-uitstoot bedraagt 119gr/km. Dat is 0,4l/100km en 20gr minder dan de 520d zonder EfficientDynamics. Over de prestaties overigens geen klagen - de sprint naar 100km/u neemt slechts 7,9 seconden in beslag.