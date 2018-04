Zomertip: Utopolis Drive In Movies

Door: BV

De Utopolis Drive In Movies zijn inmiddels aan hun zeventiende uitgave toe. Van vrijdag 22 juli tot zaterdag 27 augustus serveert Utopolis bij Sportpark De Nekker (zelfde ingang als Utopolis Mechelen) een mix van grote blockbusters als "The Hangover II", "Pirates of The Carribbean 4", "The Green Lantern" en "Cars 2" en liefst 5 exclusieve avant-premières als "Tropa de Elite 2", "Conan the Barbarian" en "Something Borrowed". Het volledige programma vind je onder dit artikel.

Utopolis opent de poorten elke avond om 20u. Dat is 2 uur voor valavond de projectie van de film op een gigantisch scherm mogelijk maakt. De uurtjes worden in ware festivalsfeer overbrugd - met cocktails, beachbars en muziek. De film bekijk je vanuit je eigen autozetel en je autoradio zorgt voor ondersteuning bij de luidsprekers op het terrein.

De toegang tot de filmweide kost een democratische € 5 per persoon. De bestuurder van een oldtimer mag gratis binnen. Let op, er is geen voorverkoop en vol is vol. Wie fan is van Auto55.be op Facebook maakt bovendien voor elke editie kans op gratis tickets.

Programma:

Vrijdag 22 juli > Tropa de Elite 2 (avant-première)

Zaterdag 23 juli > The Hangover Part II

Donderdag 28 juli > Blitz

Vrijdag 29 juli > Bad Teacher

Zaterdag 30 juli > Larry Crowne

Donderdag 4 augustus > X-Men: First Class

Vrijdag 5 augustus > The Green Lantern

Zaterdag 6 augustus > Cars 2 (originele versie)

Donderdag 11 augustus > Rise Of The Planet Of The Apes

Vrijdag 12 augustus > Horrible Bosses (avant-première)

Zaterdag 13 augustus > Conan The Barbarian (avant-première)

Donderdag 18 augustus > Pirates Of The Carribbean 4

Vrijdag 19 augustus > Final Destination 5 (avant-première)

Donderdag 25 augustus > Scream 4

Vrijdag 26 augustus > Something Borrowed (avant-première)

Zaterdag 27 augustus > Fast & Furious 5