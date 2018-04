Eerste beeld Infiniti 7-zitter

Door: BV

Voor zijn onthulling op het Pebble Beach Concours d´Elegance laat Infiniti ons een teaser van de JX concept zien. De auto beleeft zijn officiële werelddebuut op 18 augustus, maar de Japanners willen het publiek al opwarmen.

De Infiniti JX wordt een zeer ruim model. Een tegenhanger voor de vele MPV´s waar de Amerikaanse vaders en moeders hun kroost in naar school brengen en vervolgens mee doorrijden naar het werk. Maar Infiniti claim een luxueus en veelzijdig interieur, bovenop ruimte voor zeven inzittenden.

Na de onthulling van de JX Concept op het concours in Pebble Beach zal het productiemodel in november op het Autosalon van Los Angeles debuteren. Een Europees debuut staat overigens niet gepland. Voor ons continent is de auto veel te groot.