Weinig te zien: de nieuwe Honda Civic

Door: BV

Op deze eerste opwarmer is hij nog goed ingepakt - de nieuwe Honda Civic. In september staat hij zonder al het zwarte rubber op het Autosalon van Frankfurt. De nieuwe generatie zal net als voorheen in het Britse Swindon van de band lopen, maar ditmaal is ook de afstelling helemaal op Europese bodem gebeurd. Daarvoor zijn ook externe experts ingehuurd.

De Civic behoudt het sportieve element van de huidige generatie en groeit tegelijk op, zo zegt Honda. De ophanging wordt onder meer voorzien van een dikkere stabilisatorstang aan de voorzijde en een steviger torsie-as achteraan (die eigenlijk dezelfde functie vervult als de stang). Dat bekent dat de architectuur gelijk blijft aan die van z'n voorganger en dat de Civic dus geen compleet onafhankelijke ophanging krijgt. De Japanners zweren bij de torsie-achteras omdat die zeer compact is. Voldoende om uit te pakken met de grootste koffer uit het segment.