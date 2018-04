Twee keer kijken: facelift Seat Exeo

Door: BV

Het is een oude Audi A4, voorzien van een paar kleine uiterlijke aanpassingen. En terwijl Volkswagen dat model nog fris genoeg vindt voor een tweede leven, zijn de Seat-klanten een andere mening toegedaan. De berline en break van de Exeo gaan dan ook maar met mondjesmaat over de toonbank. Amper twee jaar na de introductie is de tijd bijgevolg al rijp voor een eerste opfrisser. Je moet wel twee keer kijken om het verschil te spotten...

Kijk naar de lichtblokken die voortaan LED-dagrijlichten bevatten, met bi-Xenontechniek te krijgen en een eveneens licht hertekende grille flankeren. Merk ook nog eens de nieuwe 17- en 18-duimsvelgen op en je bent rond.

De TDI-dieselmotoren zijn verder verfijnd om 7gr minder CO2 uit te stoten. Dat betekent dat ze eindigen op 129gr/km. Dat komt overeen met 5,2l/100km. De Ecomotive-versie zal aftikken op 120gr. De benzinemotoren worden weer wat zuiniger dankzij een start/stop-systeem.