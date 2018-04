Betrapt: facelift Hyundai Genesis Coupé

Door: BV

Hyundai introduceerde de Genesis pas begin dit jaar op de Belgische markt. Het is een prijsbewuste achterwielaangedreven coupé die leverbaar is met een 2-lilter turbomotor met 212pk of een 3,8l V6 met 303pk. Het model bestaat overigens al sinds 2009, want toen werd het op het Autosalon van Detroit gelanceerd. Europa heeft gewoon even moeten. Sinds de lancering van de Genesis onderging Hyundai een stijlevolutie waarbij onder meer het vijfhoekige radiatorrooster werd geïntroduceerd. Een stijlelement dat we binnenkort ook op de neus van de grote coupé vinden, zo blijkt uit deze clandestien geschoten plaatjes.

De Genesis ondergaat een grondige facelift en trekt daarbij een gezicht dat veel weg heeft van de nieuwe Hyundai Veloster. Vooral vooraan. Achteraan zijn nieuwe lichtunits, met LED-technologie, een nieuwe bumper en gewijzigde uitlaatlijn de voornaamste aanpassingen. Hyundai broedt ook op technische ingrepen. De ingenieurs van het merk zijn immers al met gecamoufleerde exemplaren gespot op de Nürburgring. Wat die inhouden of wanneer Hyundai de wijzigingen aankondigt, is nog niet bekend.