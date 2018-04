Tubik: Citroën vindt reis belangrijker dan bestemming

Door: BV

Citroën pakt groots uit in Frankfurt. Letterlijk. Want deze Tubik Concept Car is bedacht voor mensen die graag in groep reizen. Met meer dan vijf of zes personen. Het studiemodel biedt plaats aan niet minder dan negen inzittenden. En reizen moet in deze Tubik in de eerste plaats een stressvrije aangelegenheid worden. Files horen nu eenmaal bij de realiteit van vandaag, maar dat betekent niet dat de inzittenden zich daaraan moeten storen.

De Fransen maken zich sterk dat deze studie op vlak van stijl en prestaties geen enkele toegeving moet doen ten opzichte van een moderne berline. Het uiterlijk kan nochtans niet meer verschillend zijn. De designers hebben zich laten inspireren door de lijnen van de beroemde H-Type, die in de volksmond eigenlijk TUB werd genoemd, omdat z'n voorganger ook die naam droeg. Citroën verkocht over een periode van 34 jaar liefst een half miljoen exemplaren. De 2,08m brede, 2,05m hoge en 4,80m lange Tubik is dan wel voorzien van een moderne gladde koets - in het apart staande motorcompartiment is toch duidelijk een verwijzing te zien. Terwijl de body is uitgevoerd in een metaalgrijze lak, worden voor en achterzijde voorzien van een crèmekleur. De ribbels in de motorkap zijn net als de vorm van de grille een duidelijk verwijzing naar de H-Type.

Door de grote oppervlakken aan de buitenkant lijkt het op het eerste gezicht nauwelijks mogelijk toch zo'n grote, heldere panoramische ruit te voorzien en twee brede deuren, die toegang geven tot de bestuurderspost en de passagiersplaatsen. Terwijl het bestuurdersportier open plooit als een dekschild, maakt de zijdeur de hele rechterzijde van de cockpit vrij, met een cirkelvormige schuifbeweging. En omdat reizen nu eenmaal niet zonder bagage kan, zit er op een intelligente manier een laadruimte verborgen in het achterste gedeelte.

Het interieur is opgevat als een cocon in lounge-stijl, met een waaier aan configuratiemogelijkheden. Van een conventionele bankopstelling tot een open leefruimte. En aan snufjes is er natuurlijk ook geen gebrek. Een flatscreen televisietoestel met surround is er maar één van. En natuurlijk kan je er direct je Facebook-pagina of Twitter-feed aanpassen. De zetels zijn uitgevoerd in vilt, de deurpanelen in zijde en vloer in leder. De bestuurder heeft wel recht op een unieke bestuurderspost, met een lederen stoel waarin sensoren hem automatisch herkennen. Hij krijgt alle rijinformatie via een scherm in het stuurwiel en een head-up-display.

De omvangrijke Tubik verplaatsen vergt natuurlijk behoorlijk wat energie, maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van het milieu. Daarom is de auto uitgerust met de Hybrid4-hybridetechnologie van het merk. Daarbij drijft een dieselmotor de voorwielen aan en levert een elektrische motor vermogen aan de achtertrein. Natuurlijk is de aerodynamica en de weerstand geoptimaliseerd. Bij dat laatste helpen zelfs de banden - 22-duims groot, maar wel smal. Al bij al zou de Tubik niet meer mogen verbruiken dan een normale gezinswagen.

Om een onnavolgbaar comfort en weggedrag te bieden heeft Citroën z'n unieke hydractieve ophanging nog eens van stal gehaald. Die is leverbaar op de actuele C5 (als je ze aanstipt) en zit standaard op de C6. Ook hier stuurt het systeem constant de bodemvrijheid en demping bij afhankelijk van de belading, het rijgedrag, de ondergrond, de stabiliteit enzovoort...