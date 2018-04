Saab reorganiseert om failliet te vermijden

Door: BV

Saab gaat vrijwillig reorganiseren. Het bedrijf heeft daarvoor bescherming aangevraagd bij de Zweedse overheid. Een reorganisatie moet tot doel hebben de vaste kosten van het bedrijf te verlagen en rendabiliteit op lange termijn weer terug te laten keren. Baas Victor Muller hoopt er officieel ook de schuldenlast mee terug te kunnen dringen - want als dat lukt willen twee Chinese investeerders (Pang Da en Youngman) het bedrijf wel weer voor een tijdje drijvend houden. Het wel de eerste keer dat die eis van de Chinezen gecommuniceerd wordt.

Saab krijgt bij een reorganisatie 3 weken om een nieuw (reddings)plan voor te leggen. Wanneer dat goedgekeurd wordt, zou de rechtbank een periode van 3 maanden kunnen toestaan om dat ook uit te voeren. De tijdsduur kan door het hof overigens verlengd worden. Waar het grote baas Victor Muller natuurlijk om te doen is, is de bescherming tegen schuldeisers die het bedrijf tijdens die periode geniet. De topman is al maanden bezig de ene put met de andere te vullen en wist zelfs deze week nog op het nippertje een faillisementsaanvraag (door de Zweedse Metaalvakbond) af te wenden. Het is overigens onwaarschijnlijk dat het bedrijf tijdens de reorganisatie wel aan het produceren van auto's toekomt. De productie ligt al stil van voor de zomer. Een herstart is vaker beloofd dan we kunnen tellen. De laatste geplande activering van de fabriek was tijdens de eerste helft van september voorzien. Die gaat nu niet door.

UPDATE: De Zweedse rechtank heeft het verzoek afgewezen. Het zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de aangekondigde Chinese investeerders wel degelijk aan hun verplichtingen zullen voldoen. De Chinese overheid moet z'n goedkeuring immers nog geven. Bovendien zijn de plannen van Saab 'te algemeen'. Het bedrijf komt daarmee dichter bij het bankroet. Ruim 3.600 werknemers wachten nog op het loon voor augustus. De Zweedse metaalvakbond bereid een faillissementsaanvraag voor, maar geeft aan zich daarbij niet te haasten. Saab wil volgende week een nieuwe, beter uitgerwerkte aanvraag indienen.

