Ford Focus ST ook als break

Door: BV

Het is zover: Ford onthult de definitieve versie van de Focus ST. Niet verrassend, want de potige vijfdeurs is al vanaf het begin aangekondigd. De break-versie die op het Salon van Frankfurt staat - daar was nog niets over gezegd. Hij is speciaal voor Europa aan het aanbod toegevoegd.

Zowel in vijfdeurs als in breakversie heeft de ST kenmerken die een Ford ‘Sport Technologies'-model boven de reguliere Ford´s doen uitsteken. Neem bijvoorbeeld de agressievere voorbumper, forse grille en uitgeklopte wielkasten. Of de nieuwe achterbumper met diffuser en dubbele uitlaat. Met het Y-vormige design van de 18-duimers geeft het merk een kleine knipoog naar de vorige generatie. Om de wielen zitten overigens 235/40 Goodyear Eagle F1 banden.

Ford heeft voor de ST geprobeerd het ‘cockpit'-gevoel van de Focus nog meer in de verf te zetten. Diverse accenten zoals aluminium pedalen, ST-vloermatten, een speciaal sportstuur en een andere pookknop moeten dit bewerkstelligen. De genadeklap zal echter worden uitgedeeld door de Recaro sportstoelen die het interieur sieren. Die zullen van pas komen want de Focus ST beschikt over een 250pk sterke 2.0 EcoBoost krachtbron die ook nog eens 360Nm uit de kast haalt. Wat de prestaties exact zijn is nog niet bekend, maar Ford meldt dat hij sneller is dan de vorige generatie. En die was met een topsnelheid van 241km/h en een sprinttijd van 6,8 seconden over de bekende sprint bepaald geen stakker.

De tweede generatie Focus nam met de RS500 op spectaculaire wijze afscheid. Met het model verdween ook de legendarische vijfcilinder voorgoed. Die had een unieke klank, en Ford geeft tussen de regels nu al toe dat het die eigenlijk niet kan evenaren.

Om de Focus ST zo strak mogelijk te laten sturen is het model voorzien van Ford Sport Steering System, Torque Steer Compensation en een verbeterde variant van het Torque Vectoring Control. Allemaal elektronische hulpmiddelen. En er is een nieuwe stabiliteitscontrole dat in drie standen instelbaar is van normaal tot helemaal uit.

Ford neemt de Focus ST begin 2012 in productie.