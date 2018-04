Ferrari FF op Belgische bodem

Door: TB

Ferrari's eerste vierwielaangedreven boreling, de FF, was op 15 september in het land. In het kader van Ferrari's FF Passion 4 Tour, was Brussel de voorlaatste stop in een twee weken lange presentatieronde doorheen West-Europa. Het idee achter de 4000km lange rit is dat kinderen met een levensbedreigende ziekte, in samenwerking met de Make-A-Wish stichting een ritje kunnen maken in een Ferrari. De Ferrari Four is hiervoor uiteraard het meest geschikte ros uit de Italiaanse renstal, want met 2 echte zitplaatsen achteraan is de FF een volwaardige vierzitter. Ook achteraan genieten volwassenen in heuse kuipstoelen van het uitzicht, want de stoelen werden lichtjes hoger ingebouwd dan de voorste. Zonder compromissen wat betreft beenruimte en hoofdruimte voor de achterin gezetenen overigens. Zelfs Ferrari kinderzitjes zijn beschikbaar.



Volgens Ferrari werd de FF ontworpen op vraag van haar clienteel, met name om er ook wintersportvakanties mee te kunnen ondernemen. De koffer leent zich dan ook voor flink wat bagage en slikt 450 liter. Met de achterstoelen naar beneden geklapt, krijg je er zelfs nog grotere stukken in kwijt (800l), als dat al nodig zou zijn. De lijn van de wagen blijft met dank aan Pininfarina's pennentrekken gelukkig nog steeds Ferrari getrouw. Winterse omstandigheden hoeven ook geen probleem te zijn voor de FF, want het nieuwe, onconventionele 4RM vierwielaandrijfsysteem moet ervoor zorgen dat de uit de 6.262cc V12 gepuurde 660 stijgerende paardjes feilloos en in alle omstandigheden naar alle vier de wielen worden geloodst. Bovendien heeft de ingenieuze uitwerking van het 4RM systeem geen nadelige invloed op de gewichtsverdeling: 47% van de massa rust op de voortrein en de rest drukt op de achtertrein. In totaal moet de FF rijklaar 1.880kg wegen. In ideale omstandigheden heeft de FF slechts 3,7s nodig om je van 0 naar 100km/u te brengen, en 7s later zit je al aan de 200km/u. De ideale familiewagen zo lijkt het wel, al blijft zijn vanafprijs van 264.579€ een struikelblok. Het eerste modeljaar is trouwens nu al uitverkocht.