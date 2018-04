Europees offensief van Chinese autobouwer Chery

Door: BV

De Chinese autoproducent Chery sleutelt aan een heus Europees productoffensief. Dat is vandaag uitgelekt in een Duitse krant. Het bedrijf werkt aan drie modellen die enkel en alleen voor de Europese consument bestemd zijn. En de Chinezen gaan niet over één nacht ijs. Voor de ontwikkeling heeft het het Oostenrijkse Magna Steyr onder de arm genomen en voor het design is Gert Hildebrand losgeweekt bij BMW. De designer was daar onder meer verantwoordelijk voor de afdeling design bij Mini.

Voor de Europese modellijn wordt een nieuw merk op touw gezet. De Duitsers opperen Qoros als meest voor de hand liggende modellijn. Erg lang zullen we niet moeten wachten op bevestiging. In 2012 start het offensief.