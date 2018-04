BMW presenteert hybride 5-Reeks

Door: BV

Het label "ActiveHybrid5" is terug te vinden voor de versnellingspook aan de binnenzijde, op de deurdorpel, het motorblok en aan de buitenzijde op de kofferklep en de C-stijlen. Dat komt omdat de 3-liter zes-in-lijn turbo benzinemotor met 306pk en 450Nm trekkracht wordt aangevuld door een 55pk en 210Nm sterke elektromotor die gevoed wordt door een lithium-ion accu en in de behuizing van de automatische achtversnellingsbak is geïntegreerd. Het gecombineerde vermogen bedraagt echter nooit meer dan 340pk, hoewel je dat natuurlijk weinig reden tot klagen geeft.

Natuurlijk is de hybride 5-Reeks een wapen in de strijd om een lagere CO2-uitstoot. Voor de gemengde gebruikscyclus en met de aerodynamisch efficiënte 17-duims velgen die specifiek zijn voor de uitvoering, komt dat hier op 149gr/km. Dat staat gelijk met 6,4l/100km. Cijfers die worden gerijmd aan een acceleratietijd naar 100km/u in 5,9 tellen en een topsnelheid van 250km/u. Je kan overigens ook velgen met een diameter van 18, 19 of 20 duim krijgen maar dan gaat het verbruik wel de hoogte in.

De batterij kost je 145l bagageruimte (er blijft dan nog 375l over) en doet natuurlijk ook het gewicht geen goed. De 5 is nu 1.970kg zwaar. En BMW staat evenmin toe dat je een trekhaak monteert. In ruil krijg je een verbruik dat meer dan 10% lager is dan bij een andere BMW met dergelijke prestaties en een beperkt elektrisch rijbereik. De elektromotor kan immers tot een snelheid van maximaal 60km/u de auto autonoom voortbewegen. Maximaal 4km lang bij een gemiddelde snelheid van niet meer dan 35km/u. Daarnaast beschikt de Fünfer ook over een elektrische airco, recuperatie van remenergie en een start/stop-systeem. Kwestie van de benzinemotor zo weinig mogelijk werk te laten doen. De sturing kan de motor zelfs stilleggen tot snelheden van 160km/u. Wanneer bijvoorbeeld bergaf wordt gereden.