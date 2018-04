GM vindt middenairbag uit

Door: BV

General Motors heeft een excuus gevonden om nog een extra airbag in een auto te proppen. Waar daar nog plaats voor was? In het midden natuurlijk. Dit nieuwe plofkussens wordt vanaf modeljaar 2013 geïntegreerd in een aantal Amerikaanse modellen van de groep en komt ter hoogte van de middentunnel uit de bestuurderzetel.

Maar GM doet niet eender wat. De airbag helpt immers om de bestuurder op z'n plaats te houden. Dat is vooral van belang bij een aanrijding die gebeurt aan de kant van de passagier. Daar wordt de zijwaartse beweging van het lichaam slechts door de gordel beperkt. Uit studies van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration blijkt dat 11% van alle bestuurders die omkomen in het verkeer in dergelijke ongelukken het leven laat.