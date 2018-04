Hyundai Veloster Turbo op SEMA

Door: BV

Op de (gigantische) SEMA tuningbeurs in Las Vegas zal dit jaar ook deze Hyundai Veloster staan pronken. Voorzien van een uit de kluiten gewassen koetswerkkit en tal van interieurmodificaties die allen op rekening staan van tuner ARK. En de auto zal aangedreven worden door een 1.6l turbomotor die door Hyundai zelf geleverd wordt.

Dat is belangwekkend omdat Hyundai voor het model ook effectief een turbocentrale aan de catalogus zal toevoegen. Die is gebaseerd op de atmosferische 1.6l die er momenteel in huist en 140pk opwekt. Begin 2012 al komt de geblazen versie die dankzij een geavanceerde twin-scroll-turbo 210pk opwekt. En tegelijk zal Hyundai z'n eerste versnellingsbak met dubbele koppeling in het model integreren. De combinatie moet een sprinttijd van minder dan 7 tellen neerzetten. We gaan er echter van uit dat dit showmodel nog net iets straffer presteert.