Nieuwe BIV-regeling amper aangepast

Door: BV

De Vlaamse regering keurde al dan niet toevallig midden in de zomeruittocht een nieuwe BIV-regeling voor personenwagens in het bezit van particulieren goed. Dat laatste is overigens géén detail, want voor bedrijven verandert er vooralsnog niets. Dat is immers geen regionale materie.

De goedgekeurde regeling werd onthaald op een golf van kritiek, onder meer van mobiliteitsclub VAB dat stelde dat de regeling zo sterk op de CO2-uitstoot was gebaseerd dat het kleine dieselwagens een onnatuurlijk groot voordeel verschafte. Vooral omdat compacte dieseltjes weliswaar minder CO2-uitstoten maar wél schadelijker zijn voor mens en milieu dan een benzinewagentje dat iets meer verbruikt. Om van gevolgen voor het onderhoud en de kilometerkostprijs nog maar te zwijgen. Consumentenorganisaties merkten dan weer op dat sommige grotere wagens omwille van hun gunstige CO2-waarden veel minder taks vergden dan kleinere wagens en dat zou sociaal onverantwoord zijn.

Om een (heel klein beetje) tegemoet te komen aan die kritiek wordt de BIV-regeling die op 1 januari 2012 ingaat dus een klein beetje aangepast. De BIV gaat nog steeds naar € 10.000, maar je kan nu al vanaf € 40 de CO2-vriendelijkste auto's inschrijven. Een lage emissie van dat gas wordt dus nog meer beloond. Alle andere kritiek wordt nog steeds onder de mat geveegd.