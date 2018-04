JBL sleutelt aan de kwaliteit van je mp3 speler

Door: TB

Wat ooit een bloeiende markt in auto-accessoireland was, is tegenwoordig door de veelal standaard ingebouwde audiosystemen naar de achtergrond gedrukt. Fabrikanten van naderhand in te bouwen autoradiospelers en -luidsprekers moeten vandaag de dag meer dan ooit diversifiëren in hun aanbod om te overleven. JBL komt daarom op de proppen met de MS-2, een in de handpalm passende DSP (Digital Sound Processor) die het geluid van eender welke geluidsbron bewerkt alvorens dit via de externe ingangspoort naar de geluidsinstallatie van de wagen (of huiskamer) te loodsen. Het toestelletje herbergt een microfoon waarmee het het omgevingsgeluid in de cabine analyseert en de output vervolgens aanpast, zodat het resultaat merkelijk zuiverder en beter gericht zou klinken dan zonder het dingetje ertussen geplugged. Middels enkele instellingsknoppen kan het verkregen geluid nog verder worden aangepast aan de persoonlijke voorkeur, maar zelfs de grootste leek moet met het toestel overweg kunnen, zo stelt JBL. Met een druk op de setup knop verloopt alles immers volautomatisch.

JBL vindt dat het geluid van mp3's doorgaans van ondermaatse kwaliteit is, en wil de audiofiel daarin dus tegemoet komen met de MS-2. Wij hebben het apparaat nog niet aan de tand gevoeld, maar daar wordt werk van gemaakt. Het toestel ligt in de winkel aan een adviesprijs van € 199 maar moet het wel stellen zonder een 6VDC voeding, nodig om het ding ook thuis te kunnen gebruiken. Die moet je dus nog apart aanschaffen. Een 12V auto-adapter zit wel bijgeleverd. Meer info over In Car Entertainment vindt je natuurlijk in ons lijvige dossier terzake.