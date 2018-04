Akkoord over stekkers elektrische voertuigen

Door: BV

Zeven autoconstructeurs hebben akkoord bereikt over een gemeenschappelijk laadprotocol voor elektrische voertuigen. Tot op heden gebruikt elke constructeur een eigen laadsysteem maar een gemeenschappelijke aanpak komt de compatibiliteit van laadsystemen uiteraard ten goede en bevordert de ontwikkeling van het toekomstige ‘slimme' laadnetwerk.

Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Porsche en VW zullen in de toekomst onder meer gebruik maken van een gelijkaardig laadsysteem. Dat is alvast compatibel met het Amerikaanse en Europese stroomnetwerk en kan ook gebruikt worden met de J1772 standaard die in de VS reeds gebruikt wordt en de Europese IEC 62196 Type 2 richtlijn.

De Japanse autoconstructeurs hebben de overeenkomst niet ondertekend.