Dikkere diesel voor Hyundai ix20

Door: TB

Hyundai's compacte monovolume, de ix20, krijgt er een nieuwe zelfontbrander bij. De 1.6 CRDi is krachtiger en soepeler, en moet het karretje toelaten om in 11,5 seconden van nul naar honderd te accelereren. Gekoppeld aan een manuele zesbak brengt de 1.6 diesel 115pk naar de voorwielen. Het koppel van 260Nm kan worden benut tussen 1.900 en 2.750t/min; het gemiddelde verbruik bedraagt 4,4l/100km en de CO2-uitstoot blijft beperkt tot 117g/km. Uiteraard voldoet deze 1.6 CRDi uit de U2 motorenfamilie aan de euro 5 emissienorm, zoals de rest van het gamma. Bovendien wordt hij van huis uit altijd aan het ecologische Blue Drive pakket gekoppeld, met ondermeer een start/stop-systeem, banden met lage rolweerstand en een schakelindicator die de ideale schakelmomenten weergeeft. Hyundai biedt deze motorisatie aan in twee uitrustingsniveaus: de Lounge staat voor € 19.549 in de catalogus en de Style gaat voor € 22.999 de deur uit.