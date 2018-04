BMW presenteert de nieuwe 3-Reeks

Door: BV

BMW lanceerde de 3-Reeks voor het eerst in 1975. Niet als vierdeurs, maar als tweedeurs sedan. Het verwantschap met de 5-Reeks was groot, maar dat vervaagde door de generaties heen. De 3-Reeks profileerde zich snel al een model met een eigen identiteit. Bij deze zesde generatie draait BMW de geschiedenis voor een deel terug. Sinds de eerste generatie (E21) heeft de 3-serie niet meer zo veel op de 5-serie geleken. De overeenkomsten zijn groot. Het werkt voor Audi (waar je twee en soms drie keer moet kijken om de modellen nog uit elkaar te houden), dus BMW redeneert wellicht dat het een meer uniform uiterlijk kan gebruiken.

Ten opzichte van zijn voorganger is de nieuwe 3 (F30) 93mm gegroeid. Als gevolg daarvan nam ook de interieurruimte toe. Zo is er achterin 15mm meer beenruimte en ging de hoofdruimte 8mm in de plus. Op papier misschien niet veel, maar in de praktijk kan dat best anders uitpakken. Het is hoe dan ook een welkome vooruitgang, want het toonbeeld van binnenruimte is BMW's middenklasser nooit geweest. Prettig om te weten is dat het toegenomen formaat niet meer kilo's met zich mee heeft gebracht. Door intensief gebruik te maken van aluminium, kunststof en extra sterk staal is het leeggewicht van het model toch nog met 45kg afgenomen. Dat komt ook ten goede aan de rijeigenschappen.

Over rijden gesproken... nieuw op de 3-Reeks is Driving Experience Control waarmee het onderstel van de auto in vier verschillende rijstanden kan ingesteld worden. Het gaat om comfort, sport, sport+ en eco. Die laatste draagt ertoe bij dat de nieuwe generatie zuiniger met brandstof omspringt. Tot wel 20%. BMW gaat ook de moderne achttraps automaat in de 3 leveren. Een handbak is echter bij de meeste modellen standaard. Andere nieuwigheden zijn een head-up display, de laatste generatie ConnectedDrive, Active Cruise Control met Stop&Go-functie, Lane Change en Lane Departure Warning met Collision Warning en Surround View. En natuurlijk kan je voor je auto nu ook speciale apps downloaden. Dan kan je tegelijk onder meer je sociale contacten onderhouden.

Een start/stop-systeem en EfficientDynamics-technologie is steeds aan boord. BMW heeft dus flink ingezet op efficiëntie. Daarom zijn alle van meet af aan leverbare motoren voorzien van een turbo. Op 11 februari 2012 staat de nieuwe 3-Reeks bij de dealer met de benzinemotoriseringen 328i (245pk) en de 335i (306pk). Voor die laatste geeft BMW een gemiddeld verbruik van 7,2l/100km op. Bij de diesels is er voorlopig slechts keuze uit 320d (184pk) en 320d EfficientDynamics (163pk) met een verbruik van 4,1l/100km en een CO2-uitstoot van slechts 109g/km voor de laatste. In de lente wordt het motorenpalet voor een eerste maal uitgebreid en volgende herfst wordt dan een hybride aan het aanbod toegevoegd. Een nieuwe M3 staat ook op de planning, maar wie daarop zit te wachten moet nog even geduld oefenen.