VW Beetle Cabrio op weg naar LA

Door: BV

Je kon erop wachten: na de voorstelling van de nieuwe Beetle stond ook een nieuwe generatie van de Beetle Cabrio in de sterren geschreven. En hij komt sneller dan verwacht. Op 16 november om precies te zijn. Dat opent het Autosalon van Los Angeles de deuren en VW kiest de zonnige Amerikaanse grootstad om de nieuwe generatie van het model wereldkundig te maken. Logisch, gezien het gros van alle New Beetles van de vorige generatie door Amerikaanse klanten op hun naam werd geschreven.

VW kondigt ook de komst van een tweede productievoertuig voor dezelfde beurs aan, maar het is onduidelijk welke dat juist is. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een specifieke Amerikaanse modelvariant. Over een maand is er meer nieuws.