Facelift voor Audi A4, S4, Allroad

Door: BV

Je kon er gif op innemen dat Audi zich na de facelift voor de A5 ook verplicht zou voelen om de A4-familie op een opfrisbeurt te trakteren. En zie; hier zijn de nieuwe A4, Allroad en S4.

We lopen samen met je even over de voornaamste wijzigingen. Net als bij de A5 (en A6, en A7 en...) begint de A4 nu ook bij een herziene grille met zes hoeken. Daarnaast zijn scherper gelijnde koplampen ingepland die nu ook voorzien zijn van geïntegreerde LED dagrijlichten. Beiden zijn ingepland om een herziene bumper die de middenklasser van het merk met de Vier Ringen een meer assertief uiterlijk voorziet. Op de flanken wordt het onderscheid alleen gemaakt door nieuwe designs voor de velgen, maar achteraan mag je aan de nieuwe bumperschilden ook verfijnde lichtunits toevoegen. Al die nieuwe kunststof heeft een miniem effect op de afmetingen. De sedan en Avant zijn nu 4,70m lang en de Allroad doet daar nog 2cm bij.

Aan de binnenzijde is er evenmin wereldschokkend nieuws te rapen. Nieuwe kleurtjes zijn een verplichting en er zijn aanpassingen aan het stuurwiel en de sleutel. Aan het stuur draaien levert een andere sensatie op want de elektromechanische stuurbekrachtiging die op de A5 werd geïntroduceerd wordt nu ook tussen de voorwielen van de A4 gemonteerd. De demping zou er eveneens op vooruit moeten gaan. Audi heeft de moeite gedaan om daartoe niet alleen de schokdempers, maar ook de geleidingsarmen voor de achterophanging aan te passen.

Aanpassingen aan de motoren moeten het verbruik met gemiddeld 11% reduceren, zonder vermogen of Koppel in te leveren. De instapper, de 1.8 TFSI, levert 170pk en 320Nm en lust slechts 5,6l/100km (134gr/CO2/km). Dat is 19% minder dan voorheen. De tweeliter TDI is ook nog maar eens onder handen genomen, bestaat nu in vermogensversies met 136, 163 en 177pk. De instapper verbruikt gemiddeld nog 4,2l/100km en stoot amper 112gr/km uit.

Aan de andere kant van het aanbod vinden we de drieliter V6 TFSI. Die is er in de A4 met 272pk en zit ook in de S4, waar hij 333pk opwekt. Die laatste gaat in vierdeursversie naar 100km/u in 5,0 seconden en haalt 250km/u voor de begrenzer zich laat gelden.

De voorwielaangedreven versies hebben standaard een manuele zesbak en bij de meeste motoren kan je optioneel voor een CVT-automaat kiezen. De quattro's ruilen in de meeste gevallen hun handbediende gangwissel voor een S tronic. Dat is Auditaal voor een automaat met dubbele koppeling en - in dit geval - 7 versnellingen.